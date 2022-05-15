Video Yaşam Merada doğan kuzunun ilk adımları | Video
Merada doğan kuzunun ilk adımları | Video

Merada doğan kuzunun ilk adımları | Video

15.05.2022 | 12:27

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Sivas’ta havaların ısınmasıyla birlikte meraya çıkartılan sürünün içerisinde bir koyun doğum yaptı yeni doğan kuzu ortaya renkli görüntüler çıkardı.

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Sivas'ın Ulaş İlçesine bağlı Kurtlukaya köyünde küçükbaş hayvan yetiştiricileri havaların ısınmasıyla birlikte sürülerini meraya çıkardı. Köyde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Cengiz Kaplan, ağılından çıkardığı sürüsünü meraya götürdüğü esnada bir koyununun aniden doğumu başladı. Durumu fark eden Kaplan, hemen kolları sıvayarak doğuma yardımcı oldu. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kuzunun ayağa kalkma çabaları renkli görüntüler oluşturdu.

"ONLAR DA BİZİM YAVRULARIMIZ"
Küçükbaş hayvan yetmişinciliği yapan Cengiz Kaplanın eşi Tülay Kaplan, yeni doğan kuzuyu görünce mutlu olduğunu belirterek, "Sezon daha tamamlanmadı sürünün içersin de birkaç tane daha kuzulayacak olan var. Diğer koyunla kuzulamayı tamamladı kalan birkaç tane kaldı onları da yaylıma bıraktık. Araziye çıkınca anlıyorsun kuzulayacak olduğunu, yatıp kalkıyor. Bunlar ham Toklu olduğu için yardımcı olmak zorundasın yoksa doğum sırasında boğup öldürebilir. O yüzden eşim yarımcı oldu kuzu sağlıklı doğdu. Bazı koyunlar yavrularını emzirmiyor, ilgilenmiyor. Biz annesine yardımcı olup emzirtiyoruz, biberonla kendimiz emziriyoruz. Hayata tutunan yaşıyor, tutunamayanda ölüyor zaten. Sürekli sesleniyor ayağa kaldırmaya çalışıyor birazdan kalkar ayağa. Mutlu olduk artık onlar da bizim yavrularımız" şeklinde konuştu.

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