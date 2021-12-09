Meraklı hurdacı başına iş açtı. Bulduğu patlayıcı maddeyi evinde incelerken elinde patladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:50
02:46
01:20
Gebze'de fabrika yangını | Video 09.12.2021 | 08:54
03:38
Bir çocuk annesi Zehra Kıyak bulundu | Video 08.12.2021 | 21:51
03:51
Zahide Yetiş, Müge Anlı Stüdyosu'nda! | Video 08.12.2021 | 21:51
01:42
Okey masasında arkadaşını infaz etti! O anlar kameralara yansıdı! | Video 08.12.2021 | 19:55
02:15
02:46
Erciyes'te sevindiren kar yağışı | Video 08.12.2021 | 17:39
00:16
Ev hırsızları yakalandı | Video 08.12.2021 | 16:26
01:53
Yaban hayatı foto kapana yansıdı | Video 08.12.2021 | 15:54
00:58
Sokak köpekleri kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 08.12.2021 | 15:54
00:16
Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 08.12.2021 | 15:55
02:41
Namludaki araç karıştı, masum genç vurularak öldürüldü | Video 08.12.2021 | 15:13
00:54
Pendik'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 08.12.2021 | 15:05
01:36
İkitelli İETT garajında kaza | Video 08.12.2021 | 15:05
05:30
00:19
00:51
Sokak köpeklerinin Sude'ye saldırdığı anlar kamerada | Video 08.12.2021 | 13:46
01:06
Sürücü alev alan araçtan son anda böyle kurtuldu | Video 08.12.2021 | 13:40
Erzurum’da bir hurdacı, bulduğu 4 patlayıcıyı evinde incelerken patlaması sunucu yaralandı.
Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi Değirmi Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan 3 çocuk babası Gökhan Z., bulduğu 4 adet patlayıcıyı evine getirdi. Evde patlayıcılarla uğraştığı sırada aniden şiddetli bir patlama meydana geldi. Elindeki patlayıcıyı mutfağa doğru fırlatan Gökhan Z.'nin elinde ve kollarında sıyrıklar oluştu. Çevredeki vatandaşların patlama ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Gökhan Z. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, ambulansı beklediği sırada rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.