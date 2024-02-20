Video Yaşam Mercek-12 Operasyonlarında bin 131 şüpheli gözaltına alındı | Video
Mercek-12 Operasyonlarında bin 131 şüpheli gözaltına alındı | Video

Mercek-12 Operasyonlarında bin 131 şüpheli gözaltına alındı | Video

20.02.2024 | 12:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde icra edilen ‘Mercek-12’ Operasyonları çerçevesinde ruhsatsız 974 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ve bin 131 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İl jandarma komutanlıklarımız ve il emniyet müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Samsun, Gaziantep, Manisa, Şanlıurfa, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Malatya, Sakarya, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Denizli, Çorum, Muğla, Ordu, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Batman, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak, Amasya, Düzce, Karaman, Trabzon, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Kahramanmaraş, Karabük, Muş, Kars, Yalova, Adıyaman, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Van, Ağrı, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Bitlis, Burdur, Isparta, Siirt ve Zonguldak olmak üzere 73 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-12 Operasyonlarında' 710 ruhsatsız tabanca ve 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 770 tabanca yakalandı. İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 129 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 168 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 49 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 65 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 42 tabanca ele geçirildi. 45 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 31 tabanca ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da 31 tabanca ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR
Operasyonu icra eden kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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