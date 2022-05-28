Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:14
Mersin Limanı'nda 5 kilo 800 gram 'Skunk' ele geçirildi | Video 28.05.2022 | 10:15
01:05
“Hollywood” filmi Adana’da resmen gerçek oldu: 4 gözaltı! | Video 28.05.2022 | 10:16
04:15
04:24
Sarı çiçeklerle süslenen mendereslerden kartpostallık görüntüler | Video 28.05.2022 | 09:48
00:43
Makas atan trafik magandası kamerada | Video 28.05.2022 | 09:48
08:23
03:10
İstanbul Beylikdüzü'nde banka soygunu güvenlik kamerasında | Video 27.05.2022 | 21:09
02:50
Ordu'da koyun sürüsünün klarnetli yayla yolculuğu | Video 27.05.2022 | 16:38
03:44
Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı | Video 27.05.2022 | 15:03
00:53
Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı! O anlar kamerada | Video 27.05.2022 | 16:04
02:24
Düzce'de kadın cinayeti! Kocası tarafından boğularak öldürüldü | Video 27.05.2022 | 16:07
00:44
02:50
Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı | Video 27.05.2022 | 14:45
02:30
Otomobil üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar | Video 27.05.2022 | 14:46
01:37
01:25
TIR parkında akaryakıt kaçakçılığı operasyonu | Video 27.05.2022 | 14:14
00:31
İstanbul'a gelen turist kafilelerine dadanan hırsızlar yakalandı | Video 27.05.2022 | 14:37
00:30
Kahvehanede çay içerlerken tavan çöktü: 1’i ağır, 2 kişi yaralandı | Video 27.05.2022 | 14:37
02:30
Mersin Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada, oto yedek parçası kolilerin arasında piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 5 kilo 800 gram Skunk maddesi ele geçirildi.
Yasal yükü oto yedek parçası olan konteynerde, narkotik köpeği 'Mila' marifetiyle yapılan aramalarda, valizler içerisinde toplam 5 paket halinde vakumlu poşetlere yerleştirilmiş, piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan, 5 kilo 800 gram uyuşturucu Skunk maddesi ile kaçak olduğu tespit edilen elektronik ürünler ve cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucunun, esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliğinin yanı sıra, beyin üzerinde çok şiddetli etkilere sahip olduğu ve ölüme yol açtığı belirtildi.