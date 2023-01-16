Video Yaşam Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi | Video
Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi | Video

Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi | Video

16.01.2023 | 14:58

Mersin Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada 56 kilogram kokain ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde, Ekvator'dan gelen bir gemi takibe alındı. Geminin limana yanaşmasından itibaren gümrük muhafaza ekiplerince belirlenen şüpheli konteyner izlenerek liman sahasına indirildikten sonra 'x-ray' taramasından geçirildi. Tarama neticesinde şüpheli yoğunluk tespit edilirken, narkotik dedektör köpekler eşliğinde arama gerçekleştirildi.

Yoğunluk tespit edilen bölgelere dedektör köpeklerin de tepki göstermesi üzerine söz konusu kısımlar detaylı aramaya tabi tutuldu. Arama neticesinde konteynerin soğutucu kısmına zulalanmış vaziyette çok sayıda paket bulundu. Alınan numune uyuşturucu ve kimyasal tespit cihazında analiz edildiğinde, maddenin kokain olduğu ortaya çıktı. Yapılan ölçümler neticesinde 56 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

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