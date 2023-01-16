Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi | Video
Mersin Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada 56 kilogram kokain ele geçirildi.
Yoğunluk tespit edilen bölgelere dedektör köpeklerin de tepki göstermesi üzerine söz konusu kısımlar detaylı aramaya tabi tutuldu. Arama neticesinde konteynerin soğutucu kısmına zulalanmış vaziyette çok sayıda paket bulundu. Alınan numune uyuşturucu ve kimyasal tespit cihazında analiz edildiğinde, maddenin kokain olduğu ortaya çıktı. Yapılan ölçümler neticesinde 56 kilogram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.
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