Video Yaşam Mersin Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi | Video
Mersin Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi | Video

Mersin Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi | Video

08.04.2023 | 15:29

Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde arama yapan polis 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanına uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ekvator'un Guayaquil Limanından Mersin Limanına getirilen muz yüklü konteynerler riskli olarak değerlendirildi. Riskli konteynerler gemiden indirilerek 'x-ray' taramasından geçirildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin ön bölümüne gizlenmiş 85 paket halinde 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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