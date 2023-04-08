Mersin Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi | Video
Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde arama yapan polis 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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