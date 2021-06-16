Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokain kamerada!

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yapılan 15 günlük takip sonucunda bugün 1 ton kokain ele geçirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." dedi.