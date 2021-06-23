Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde 463 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda Ekvador'dan gemi ile getirilen muz yüklü konteynerde ele geçirilen 463 kilogram kokain, sergilendi. Ay ve yıldız halinde sergilenen uyuşturucuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı?nca yürütülen soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Bu arada, operasyonda 'Akim' ve 'Liya' isimli narkotik köpeklerinin kullanıldığı belirtildi.