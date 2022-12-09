Mersin merkezli 2 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı | Video

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Mersin merkezli 2 ilde yasadışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.