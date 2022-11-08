Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı | Video 08.11.2022 | 09:05
01:49
Van’da bulutlu havada görülen şişkin ay görsel şölen oluşturdu | Video 08.11.2022 | 00:18
20:07
03:06
02:22
İzmir’de gece kulübünde silahlı kavga dehşeti kamerada | Video 07.11.2022 | 16:02
00:59
00:09
01:28
01:57
Nesli tükenmekte olan siyah kuğu Sakarya'da görüntülendi | Video 07.11.2022 | 14:13
01:24
Alanya’da çıkan hortum panik oluşturdu | Video 07.11.2022 | 14:13
03:34
00:38
Düğün dönüşü otomobilleriyle araziye uçtular: 4 yaralı | Video 07.11.2022 | 13:02
01:32
21 yaşındaki Hatice’yi hayattan koparan kaza kamerada | Video 07.11.2022 | 12:54
00:34
Sultanbeyli’de, düğün konvoyunda havaya ateş açan maganda kamerada | Video 07.11.2022 | 12:30
01:56
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında Ece Erken dinlendi | Video 07.11.2022 | 12:14
02:50
03:49
01:08
00:26
01:55
Manisa Kula'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 20.09.2022 | 01:22
Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.