Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 gözaltı | Video
Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, ekiplerin adreslerde aramaları devam ediyor.
Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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