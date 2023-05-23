Video Yaşam Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı kararı | Video
Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı kararı | Video

Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı kararı | Video

23.05.2023 | 09:01

Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 aylık süren çalışmalar sonucunda örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren 16 şüpheli ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheli tespit edildi. Öte yandan, 6 şüphelinin bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Mersin merkezli Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 şüphelinin yakalanması için adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve dron desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, adreslere koç başlarıyla girildi.

Operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, adreslerde aramalar devam ediyor.

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