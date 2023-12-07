Mersin merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu | Video
Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
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