Video Yaşam Mersin merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu | Video
Mersin merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu | Video

Mersin merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu | Video

07.12.2023 | 10:20

Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis ve sanal kumar sitesinde para nakline aracılık ederek hesaplarını kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 25 şüpheliyi tespit eden ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle Mersin merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilen ekipler, 17 şahsı gözaltına aldı. Kapılar koç başlarıyla kırılarak girilirken, operasyon bölgelerinde güvenlik önlemi alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda telefon, banka dekontu ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 8 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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