Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu | Video

Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddia edilen 56 şüpheliden 49’u şafak operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin dublör kullanarak sahte rapor ve belge düzenledikleri, kamuyu yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi.