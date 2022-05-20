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Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu | Video 20.05.2022 | 11:46
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Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı | Video 20.05.2022 | 11:35
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Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı | Video 20.05.2022 | 10:56
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Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı | Video 20.05.2022 | 10:58
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Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada | Video 20.05.2022 | 10:50
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Define ararken katil oldular, 25'er yıl hapse mahkum oldular | Video 20.05.2022 | 10:38
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Hasta taşıyan ambulans dolmuşla çarpıştı: 2 yaralı | Video 20.05.2022 | 10:10
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Balkabakları arasında araç kıyımı | Video 20.05.2022 | 10:05
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Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddia edilen 56 şüpheliden 49’u şafak operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin dublör kullanarak sahte rapor ve belge düzenledikleri, kamuyu yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi.