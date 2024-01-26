Mersin otobanında kamyon kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 26.01.2024 | 15:20 Mersin otoban gişeleri çıkışında kamyonun, önde seyreden kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Medeni Ülgen yönetimindeki kamyonun, Mersin-Adana Gaziantep Otoyolu Mersin gişeleri çıkışanda, aynı istikamete seyreden Sedat Gündoğan idaresindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada kamyon sürücüsü Ülgen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyonet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.Kaza dolayısıyla Mersi-Adana arasındaki araç trafiği bir süre kısmi olarak sağlanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.