Mersin polisinden 'Ajans' operasyonu: 16 tutuklama | Video
Mersin merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da zorla fuhuş, fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve insan ticareti suçlarını işleyen şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 58 mağdur kadın ise şebekenin elinden kurtarıldı.
Şüphelilerin iş ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı av tüfeği , 3 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda fişek, fuhuş organizasyonlarında kullanılan 32 adet cep telefonu, 2 adet diz üstü bilgisayar ve suçtan elde edildiği düşünülen 150 bin TL ile yüksek miktarda dövize el konuldu.
Adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkartılan 18 şüpheliden 7'si kadın 16'sı tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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