Video Yaşam Mersin polisinden 'Ajans' operasyonu: 16 tutuklama | Video
Mersin polisinden 'Ajans' operasyonu: 16 tutuklama | Video

Mersin polisinden 'Ajans' operasyonu: 16 tutuklama | Video

18.12.2024 | 10:33

Mersin merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da zorla fuhuş, fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve insan ticareti suçlarını işleyen şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 58 mağdur kadın ise şebekenin elinden kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini, zorlama ile insan ticareti suçlarını işleyenlere yönelik fiziki ve teknik takip yaptı.Ekiplerin çalışmasında 'Ajans' kodu ile telefonlarına kayıtlı yurt içi ve yurt dışı bağlantılı numaralardan kadınları zorla fuhuş amaçlı müşterilere yönlendirdikleri, kurdukları internet siteleri aracılığı ile yine fuhuş yapan kadınlardan da reklam ücreti adı altında para aldıkları tespit edildi. Şebekenin bu yolla yüksek kazançlar sağladığı ve organize bir şekilde hareket ettikleri belirlenmesinin ardından polis düğmeye bastı. Mersin merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da özel harekat timlerinin de katılımıyla drone destekli operasyon yapıldı. Operasyonda şebekenin elemanı 7'si kadın 18 şüphelinin tamamı yakalandı. 58 mağdur kadın ise şebekenin elinden kurtarıldı. Yabancı olduğu öğrenilen mağdur kadınlardan bazılarının deport işlemleri için ilgili kuruma teslim edildiği belirtildi.

Şüphelilerin iş ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı av tüfeği , 3 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda fişek, fuhuş organizasyonlarında kullanılan 32 adet cep telefonu, 2 adet diz üstü bilgisayar ve suçtan elde edildiği düşünülen 150 bin TL ile yüksek miktarda dövize el konuldu.

Adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkartılan 18 şüpheliden 7'si kadın 16'sı tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İnternet kafe çıkışı tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 00:56
İnternet kafe çıkışı tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 18.12.2024 | 11:35
İzmir Narkotik’ten uyuşturucu temizliği: 24 tutuklama | Video 01:05
İzmir Narkotik'ten uyuşturucu temizliği: 24 tutuklama | Video 18.12.2024 | 11:33
Siirt’te araba koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:29
Siirt’te araba koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 18.12.2024 | 10:57
Sahte üsteğmen yaşlı adamı 59 bin lira dolandırdı | Video 01:00
Sahte üsteğmen yaşlı adamı 59 bin lira dolandırdı | Video 18.12.2024 | 10:49
Mersin polisinden ’Ajans’ operasyonu: 16 tutuklama | Video 02:00
Mersin polisinden 'Ajans' operasyonu: 16 tutuklama | Video 18.12.2024 | 10:33
Sevgilisi hastaneye kaldırılınca büfeyi bastı: Sahte içki sattın deyip küfürler savurdu! | Video 01:01
Sevgilisi hastaneye kaldırılınca büfeyi bastı: "Sahte içki sattın" deyip küfürler savurdu! | Video 18.12.2024 | 10:32
Mukbang Akımı neredeyse can alacaktı! Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastanelik oldu | Video 06:24
Mukbang Akımı neredeyse can alacaktı! Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastanelik oldu | Video 18.12.2024 | 10:14
Başakşehir’de otobüsün yayalara çarptığı kaza anının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:31
Başakşehir’de otobüsün yayalara çarptığı kaza anının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 18.12.2024 | 09:01
Esenyurt’ta çatal kaşık üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video 06:09
Esenyurt'ta çatal kaşık üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video 18.12.2024 | 09:01
Eren Peker cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: Eren öldü işi gücü bırakın! | Video 05:16
Eren Peker cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: "Eren öldü işi gücü bırakın!" | Video 17.12.2024 | 16:10
Ambulansı yumrukladı, sağlık personeline saldırdı! İşte o anlar | Video 01:41
Ambulansı yumrukladı, sağlık personeline saldırdı! İşte o anlar | Video 17.12.2024 | 15:44
Samsun’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı | Video 00:58
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı | Video 17.12.2024 | 14:18
Tekirdağ’da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video 00:43
Tekirdağ'da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video 17.12.2024 | 13:16
Aydın’da, toprağa gömülü 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:01
Aydın'da, toprağa gömülü 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 17.12.2024 | 12:24
31 ayrı suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiye operasyon | Video 00:39
31 ayrı suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiye operasyon | Video 17.12.2024 | 12:15
Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler! O anlar kamerada | Video 01:49
Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler! O anlar kamerada | Video 17.12.2024 | 11:04
SON DAKİKA: Boğaz’da tur teknesinde korkutan yangın! | Video 01:34
SON DAKİKA: Boğaz’da tur teknesinde korkutan yangın! | Video 17.12.2024 | 10:51
Lokantada boğazına yiyecek kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla garson kurtardı! O anlar kamerada | Video 01:39
Lokantada boğazına yiyecek kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla garson kurtardı! O anlar kamerada | Video 17.12.2024 | 10:44
Trafikteki tartışmada öldürülen Eren’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
Trafikteki tartışmada öldürülen Eren'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.12.2024 | 15:31
İETT otobüsünde kavga kamerada: Dursaydın seni öldürecektim diyerek tehditler savurdu | Video 00:35
İETT otobüsünde kavga kamerada: "Dursaydın seni öldürecektim” diyerek tehditler savurdu | Video 16.12.2024 | 15:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA