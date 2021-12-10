Mersin Silifke'de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı | Video

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Mersin'in Silifke ilçesinde işçi taşıyan otobüsler kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüslerden biri Büyükeceli Kavşağında aynı santrale işçi götüren başka bir servis otobüsüyle freninin patlaması sonucu kafa kafaya çarpıştı. Otobüslerden birinin yoldan çıktığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.