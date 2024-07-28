Mersin Silifke'de liman şantiyesinde yangın: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Video
Mersin'in Silifke ilçesinde liman şantiyesinde çıkan ve biranda büyüyen yangına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor.
Yerleşim yerlerine sıçramasına karşı ekiplerin aralıksız müdahalesini sürdüğü bildirildi.
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