Mersin Silifke'de liman şantiyesinde yangın: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Video 28.07.2024 | 12:33 Mersin'in Silifke ilçesinde liman şantiyesinde çıkan ve biranda büyüyen yangına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İlçeye bağlı Taşucu Kum Mahallesi mevkiinde bulunan Ceyport limanın şantiyesinde molozların olduğu bölgede yangın çıktı. Yangın büyüyerek limanın alt yapısında kullanılacak malzemelere de sıçrayarak büyüdü. Olay yerine karadan itfaiye ve arazözlar hava dan ise yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler ve dumanlar ilçenin bir çok noktasında görülmeye başlandı.Yerleşim yerlerine sıçramasına karşı ekiplerin aralıksız müdahalesini sürdüğü bildirildi.