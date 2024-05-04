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Video Yaşam Mersin Tarsus'ta suç şebekesi çökertildi: 3 tutuklama | Video
Mersin Tarsus'ta suç şebekesi çökertildi: 3 tutuklama | Video

Mersin Tarsus'ta suç şebekesi çökertildi: 3 tutuklama | Video

04.05.2024 | 09:02

Mersin Tarsus'ta silah ve uyuşturucu madde ticaretiyle birlikte yaralama olaylarına karışan suç örgütü polisin çalışmasıyla çökertildi, 3 şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, suç örgütleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin teknik ve fiziki çalışmasından suç örgütü lideri O.G. ile beraberindeki şüphelilerle ilçe genelinde silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, alacak verecek konularında aracılık ettikleri, kasten yaralama olaylarına karıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine polis şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda örgüt lideri ile birlikte 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden örgüt lideri O.G. ve beraberindeki E.K., K.P. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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