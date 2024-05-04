Mersin Tarsus'ta suç şebekesi çökertildi: 3 tutuklama | Video
Mersin Tarsus'ta silah ve uyuşturucu madde ticaretiyle birlikte yaralama olaylarına karışan suç örgütü polisin çalışmasıyla çökertildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden örgüt lideri O.G. ve beraberindeki E.K., K.P. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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