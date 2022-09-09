Mersin’de 111 adrese uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı | Video

Mersin’de İçişleri Bakanlığı koordinesinde 'Temizleme-3’ adı verilen, bin 500 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda, 111 adreste çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de İçişleri Bakanlığı koordinesinde 'Temizleme-3' adı verilen, bin 500 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda, 111 adreste 60 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala sokak satıcılarına yönelik il merkezi ve 13 ilçede belirlenen 111 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uzun süreli takip ve projeli çalışmalar sonucunda, bin 500 polisin katılımıyla, helikopter ve drone destekli operasyonlarda, 60 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, bir adet uzun namlulu silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

SON 6 AY İÇİNDE 1 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2022 yılı içerisinde planlı operasyon neticesinde il genelinde uyuşturucu suçlarından 3 bin 792 kişi yakalanmış, 285'i tutuklanmıştır. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, bu operasyonlarda sadece son 6 ay içerisinde farklı cins ve türde yaklaşık 1 ton uyuşturucu yakalanarak gençlerimize ulaşması engellenmiştir. Narkotik suçlar ile mücadelede, uyuşturucuyu sıfıra indirmek, 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış öncesi gençlerimizin güvenliği ve sağlığının koruması amacıyla 'Temizleme-3' operasyonumuz yapılmıştır" denildi.