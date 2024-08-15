Mersin'de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.08.2024 | 14:58 Mersin’in Anamur ilçesinde polisin bir adrese düzenlediği operasyonda 19 kilo 500 gram jel dinamit ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Anamur ilçesinde yaptığı çalışmada bir adres belirlendi. Polis belirlenen adrese Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 3 kilogramı kullanıma hazır 19 kilo 500 gram jel dinamit, 5'i saniyeli fitil kapsülü, 63 adet kapsül, 500 metre bakır kablo ile bir miktar esrar ve 8 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.