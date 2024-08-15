Mersin'de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi | Video
Mersin’in Anamur ilçesinde polisin bir adrese düzenlediği operasyonda 19 kilo 500 gram jel dinamit ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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