Video Yaşam Mersin'de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi | Video
Mersin'de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi | Video

Mersin'de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi | Video

15.08.2024 | 14:58

Mersin’in Anamur ilçesinde polisin bir adrese düzenlediği operasyonda 19 kilo 500 gram jel dinamit ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Anamur ilçesinde yaptığı çalışmada bir adres belirlendi. Polis belirlenen adrese Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 3 kilogramı kullanıma hazır 19 kilo 500 gram jel dinamit, 5'i saniyeli fitil kapsülü, 63 adet kapsül, 500 metre bakır kablo ile bir miktar esrar ve 8 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bolu’da 2 ilçe arasında orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 01:45
Bolu’da 2 ilçe arasında orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 15.08.2024 | 15:43
PKK’nın faaliyetlerine katılan şahıs Kayseri’de yakalandı | Video 00:18
PKK'nın faaliyetlerine katılan şahıs Kayseri'de yakalandı | Video 15.08.2024 | 15:18
Mardin’de 50 liralık otopark kavgası akşam başladı, sabah devam etti: 9 yaralı | Video 01:18
Mardin’de 50 liralık otopark kavgası akşam başladı, sabah devam etti: 9 yaralı | Video 15.08.2024 | 14:58
Mersin’de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:43
Mersin'de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.08.2024 | 14:58
İstanbul polisinden iş yeri kurşunlayan şüphelilere baskın: 8 gözaltı | Video 01:18
İstanbul polisinden iş yeri kurşunlayan şüphelilere baskın: 8 gözaltı | Video 15.08.2024 | 12:55
Beylikdüzü’nde eğlence mekanı çıkışında yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video 01:59
Beylikdüzü’nde eğlence mekanı çıkışında yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video 15.08.2024 | 12:55
Üsküdar’da hostes ile taksici arasında küfürlü tekmeli kavga! O anlar kamerada | Video 06:10
Üsküdar'da hostes ile taksici arasında küfürlü tekmeli kavga! O anlar kamerada | Video 15.08.2024 | 12:54
Gercüş’te trafik kazası: 1’i bebek 4 yaralı | Video 00:54
Gercüş'te trafik kazası: 1'i bebek 4 yaralı | Video 15.08.2024 | 11:11
Ünlü havayolu şirketinde yeni skandal: Mağdurlar rezalete isyan ederken bir şok daha yaşadı! 02:39
Ünlü havayolu şirketinde yeni skandal: Mağdurlar rezalete isyan ederken bir şok daha yaşadı! 15.08.2024 | 12:56
Dirvana Yalısı’nın sahibi Zeynep Dirvana kiracısı Ali Karacan’ya isyan etti: Bu nasıl yüzsüzlük! Beni kanser etti! 02:26
Dirvana Yalısı'nın sahibi Zeynep Dirvana kiracısı Ali Karacan’ya isyan etti: Bu nasıl yüzsüzlük! Beni kanser etti! 15.08.2024 | 11:53
Haraç Çetesi’ne operasyon! Yüzlerce mermiyle yakalandılar 01:19
Haraç Çetesi’ne operasyon! Yüzlerce mermiyle yakalandılar 15.08.2024 | 11:48
Antalya’da eşiyle birlikte balık tutan balıkçının zor anı: Görünce dayanamadı! 02:01
Antalya'da eşiyle birlikte balık tutan balıkçının zor anı: Görünce dayanamadı! 15.08.2024 | 11:38
İstanbul Esenyurt’ta sokak ortasında çocuğu darp eden adam, ardından silahla etrafa ateş etti 03:33
İstanbul Esenyurt’ta sokak ortasında çocuğu darp eden adam, ardından silahla etrafa ateş etti 15.08.2024 | 11:41
Kızımızın namusunu kirlettin dediler, darp edip 124 bin TL’sini aldılar | Video 00:17
“Kızımızın namusunu kirlettin” dediler, darp edip 124 bin TL’sini aldılar | Video 15.08.2024 | 10:41
Eskişehir’de 5 kişiyi bıçaklayan genç mizantropi hastası mı? | Video 09:10
Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan genç mizantropi hastası mı? | Video 15.08.2024 | 10:54
Akan trafiği durdurup dakikalarca halay çektiler! O anlar kamerada | Video 00:27
Akan trafiği durdurup dakikalarca halay çektiler! O anlar kamerada | Video 15.08.2024 | 10:51
Bursa’da yol ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştuğun kavga kamerada | Video 02:18
Bursa'da yol ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştuğun kavga kamerada | Video 15.08.2024 | 10:39
Antalya’dan İstanbul’a tatile gelen aileye hırsızlık şoku: Araçtan telefonu çalıp kayıplara karıştı | Video 00:52
Antalya’dan İstanbul’a tatile gelen aileye hırsızlık şoku: Araçtan telefonu çalıp kayıplara karıştı | Video 15.08.2024 | 10:19
Huzurevinde korkutan yangın: 3 kişi dumandan etkilendi | Video 08:35
Huzurevinde korkutan yangın: 3 kişi dumandan etkilendi | Video 15.08.2024 | 09:40
Adana’da organize suç örgütü çökertildi: Sözde mahkeme kurup vatandaşların malına çöktüler! 00:42
Adana’da organize suç örgütü çökertildi: Sözde mahkeme kurup vatandaşların malına çöktüler! 15.08.2024 | 10:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA