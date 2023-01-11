Mersin'de 2 kişinin öldüğü feci kamyon kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Mersin'de freni patladıktan sonra kontrolsüzce sürüklenip tarlaya yuvarlanarak hurdaya dönen ve 2 kişinin ölümüne neden olan kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kamyonun seyir halindeki görüntüleri ile kamyonun kontrolden çıkma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntüde kontrolden çıkan kamyonun yolun dışında seyrederek, tarlaya yuvarlanma anı görüldü.
Feci kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.