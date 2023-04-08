Video Yaşam Mersin'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video

Mersin'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video

08.04.2023 | 15:49

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde Karanfil Sokak ile Laleli Sokağın birleştiği köşe başında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karanfil Sokak'tan, Mersin istikametine doğru seyreden M.K. yönetimindeki motosiklet, Laleli Sokak'tan Mersin Antalya D-400 karayolu istikametine doğru giden otomobil ile çarpıştı. Kaza da motosiklet sürücüsü M.K. ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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