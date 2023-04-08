Mersin'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video
Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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