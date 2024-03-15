Video Yaşam Mersin'de 25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama | Video
Mersin'de 25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama | Video

Mersin'de 25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama | Video

15.03.2024 | 09:28

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 25 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 12 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yasa dışı bahis oynatmak suretiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ve Mezitli ilçelerinde 12 şüpheli belirlendi. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bazıları araçlarıyla kaçmak üzereyken, bazıları da adreslerinde gözaltına alındı. 12 şüphelinin yakalandığı operasyonda 14 adet cep telefonu, 11 adet banka kartı, 3 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 4 adet hard disk, 5 adet flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen 86 bin 960 TL nakit para ile çok sayıda dijital malzeme ve bir miktar da esrar ele geçirdi. Şüphelilerin bugüne kadar 25 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçükçekmece’de kuyumcuyu silah tehdidiyle gasp eden şüpheliler yakalandı | Video 01:41
Küçükçekmece'de kuyumcuyu silah tehdidiyle gasp eden şüpheliler yakalandı | Video 15.03.2024 | 09:41
Mersin’de 25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama | Video 01:41
Mersin'de 25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama | Video 15.03.2024 | 09:28
Maltepe’de korkutan iş yeri yangını | Video 01:05
Maltepe'de korkutan iş yeri yangını | Video 15.03.2024 | 09:21
Kedi Eros davasından çıkan karara tepki | Video 02:59
Kedi Eros davasından çıkan karara tepki | Video 15.03.2024 | 06:04
İsmail Kartal: İnşallah 3 kupayı da kazanırız | Video 07:34
İsmail Kartal: "İnşallah 3 kupayı da kazanırız" | Video 15.03.2024 | 06:05
Refahiye’de kar ve tipiden taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi | Video 02:15
Refahiye’de kar ve tipiden taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi | Video 15.03.2024 | 06:06
Gebze’de 7 katlı apartmanda yangın | Video 02:25
Gebze'de 7 katlı apartmanda yangın | Video 15.03.2024 | 06:05
Edirne’de domates yüklü tır yanarak hurdaya döndü | Video 03:58
Edirne’de domates yüklü tır yanarak hurdaya döndü | Video 15.03.2024 | 06:06
Davulcunun uğramadığı sitenin sakini komşularını bağırarak sahura kaldırdı | Video 00:24
Davulcunun uğramadığı sitenin sakini komşularını bağırarak sahura kaldırdı | Video 15.03.2024 | 06:04
Reina’nın işletmecisine iflas kararı | Video 04:43
Reina’nın işletmecisine iflas kararı | Video 14.03.2024 | 16:35
Otomobille çarpışan traktör devrildi: 1 ağır yaralı | Video 01:03
Otomobille çarpışan traktör devrildi: 1 ağır yaralı | Video 14.03.2024 | 15:35
20 ilde gerçekleştirilen Sibergöz-25 Operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı | Video 01:23
20 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-25" Operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı | Video 14.03.2024 | 16:19
Kuzu balığı diye çekti köpek balığı çıktı | Video 10:03
Kuzu balığı diye çekti köpek balığı çıktı | Video 14.03.2024 | 14:48
Konya’da düşen uçaktan pilotun atlama anı kamerada | Video 00:15
Konya'da düşen uçaktan pilotun atlama anı kamerada | Video 14.03.2024 | 14:48
10 bin lira değerindeki takıyı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video 02:18
10 bin lira değerindeki takıyı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video 14.03.2024 | 14:47
Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı’nda korkunç şüphe! Apartman kolonsuz mu yapıldı | Video 10:49
Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda korkunç şüphe! Apartman kolonsuz mu yapıldı | Video 14.03.2024 | 13:53
Kayseri’de alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1’i ağır 2 yaralı | Video 02:30
Kayseri'de alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1'i ağır 2 yaralı | Video 14.03.2024 | 14:35
Eski eşini bıçaklayan sanıktan tüyler ürperten ifade! Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm | Video 01:20
Eski eşini bıçaklayan sanıktan tüyler ürperten ifade! "Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm" | Video 14.03.2024 | 13:53
SON DAKİKA! Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video 00:35
SON DAKİKA! Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video 14.03.2024 | 13:53
Son Dakika: Konya’da eğitim uçağı düştü! O anlar kamerada | Video 00:12
Son Dakika: Konya’da eğitim uçağı düştü! O anlar kamerada | Video 14.03.2024 | 13:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA