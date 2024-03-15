Mersin'de 25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama | Video
Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 25 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 12 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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