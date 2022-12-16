Video Yaşam Mersin'de 3 ayaklı civciv şaşkınlığı | Video
Mersin'de 3 ayaklı civciv şaşkınlığı | Video

Mersin'de 3 ayaklı civciv şaşkınlığı | Video

16.12.2022 | 09:51

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Mersin'de görenlerin şaşkınlığına neden olan 3 ayaklı civciv dünyaya geldi. Sahibi, 10 kat fiyat teklif edilmesine rağmen satmak istemediği civcivi büyütmeyi ardından da ameliyatla üçüncü bacağı aldırmayı düşündüğünü belirtti.

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Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde ikamet eden Ziraat Mühendisi Emre Türkmen, civciv ve tavuk besleyerek ticaretini yapıyor. 3 yıldır bu işi yapan Türkmen, ilk defa 8 gün önce dünyaya gelen bir civcivin arka kısmında üçüncü bir ayak daha olduğunu fark etti. İlk gördüğünde büyük şaşkınlık yaşayan Türkmen'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı görenler hem şaşırdı hem satın almak istedi. Şuanda normal bir civcivin fiyatı 10-15 TL arasında değişirken, üç ayaklı civcive 10 kat fiyat teklif edildi. Buna rağmen civcivi satmak istemeyen Türkmen, önce onu büyütüp ardından da veteriner hekim tarafından ameliyatla üçüncü bacağının alınarak hayatını normal bir şekilde devam etmesini istiyor.

"10 KATI FİYAT TEKLİF EDEN OLDU, KENDİMİZ BÜYÜTECEĞİZ"
Üç yıldır kanatlı hayvan alım satımı ile kuluçkadan civciv çıkarımı yaptıklarını belirten Emre Türkmen," Civcivimizin ilk geldiğinde 3 ayaklı olduğunu fark etmedik. Bir hafta sonra arka kısmında bir ayak olduğunu fark ettik. İncelediğimizde ayağın civciv ile bir bütün olduğunu gördük. Civcivimiz şuanda 8 günlük oldu gayet sağlıklı. Civcivimizi şuanda büyüteceğiz. 10 katı fiyat teklif eden oldu ama sahiplendirmedik. Kendimiz büyüteceğiz. İlerde veteriner desteğiyle arka ayağını ameliyatla aldıracağız. Belki de ona sıkıntı veriyordur. Onu kurtaracağız" dedi.

Böyle farklı ve fazladan bir uzuvla bir civcivin dünyaya geldiğine kendisinin ilk defa şahit olduğunu aktaran Türkmen," Şuanda inceliyoruz, bakımını yapıp sağlığını koruyarak büyütmeye çalışıyoruz. Ekstra bir bakım yapmıyoruz sadece ekstra gözlemliyoruz. Kafesi açtığımız da ilk bu civcivi arıyor gözümüz. Acaba bir şey oldu mu diye çünkü artık bu ilginç bir durum" ifadelerini kullandı.

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