Video Yaşam Mersin’de 50 adrese dev uyuşturucu operasyonu | Video
Mersin’de 50 adrese dev uyuşturucu operasyonu | Video

Mersin’de 50 adrese dev uyuşturucu operasyonu | Video

18.05.2022 | 11:33

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Mersin’de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 500 polisin katılımı ile 50 adrese operasyon düzenlendi. Hava destekli operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 500 polisin katılımı ile 50 adrese operasyon düzenlendi. Hava destekli operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter destekli 500 polisin katılımı ile düzenlenen operasyon, 2022 yılının Mersin'deki en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu ifade edildi.

Belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 12 kilo 340 gram uyuşturucu madde, 4 bin 671 adet uyuşturucu hap, 80 adet Hint Keneviri, 2 adet ruhsatsız tüfek 1 adet silah, 25 adet fişek ele geçirilirken, H.E., A.T., C.E., K.K., M.Ö., A.K., M.T., M.Ş., M.K., Y.Ö., Y.T., D.Y., A.Ö., M.Y., A.A., H.E.C., C.Ç., İ.B., M.A., H.K., F.Ö., Y.S., C.K. isimli 23 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda ayrıca, PKK terör örgütü şüphelisi olduğu iddiasıyla Tarsus ilçesinde 2 kişi de gözaltına alındı.

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