Mersin’de 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi: 1 gözaltı | Video
Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada otobüsle il dışına gönderilmek istenen 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi,1 şüpheli yakalandı.
Emniyete götürülen şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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