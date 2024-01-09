Video Yaşam Mersin’de 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi: 1 gözaltı | Video
Mersin’de 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi: 1 gözaltı | Video

Mersin’de 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi: 1 gözaltı | Video

09.01.2024 | 09:08

Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada otobüsle il dışına gönderilmek istenen 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi,1 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasın da Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüs emanetine verilmek üzere il dışına sentetik ecza maddesi gönderileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine yapılan operasyonda şüpheli A.Y 56 bin adet Galara sentetik ecza ile yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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