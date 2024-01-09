Mersin’de 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 09.01.2024 | 09:08 Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada otobüsle il dışına gönderilmek istenen 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi,1 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasın da Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüs emanetine verilmek üzere il dışına sentetik ecza maddesi gönderileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine yapılan operasyonda şüpheli A.Y 56 bin adet Galara sentetik ecza ile yakalandı.Emniyete götürülen şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.