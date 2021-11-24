Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
00:52
Mersin'de 655 litre sahte içki ele geçirildi | Video 24.11.2021 | 11:59
00:35
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video 24.11.2021 | 12:04
00:53
Antalya'da otomobilin motoruna giren yavru kediyi itfaiye kurtardı | Video 24.11.2021 | 11:10
00:41
Saçını tarama bahanesiyle girdiği kuaförden tıraş makinesini çaldı | Video 24.11.2021 | 11:12
03:28
Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu | Video 24.11.2021 | 11:08
02:55
01:36
00:37
Çarptığı aydınlatma direğini yerinden söktü: 1 yaralı | Video 24.11.2021 | 09:51
01:44
00:43
Şehit binbaşı memleketine uğurlandı | Video 24.11.2021 | 09:47
01:43
02:25
01:54
04:18
Antalya’da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı | Video 24.11.2021 | 08:55
00:49
Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı | Video 24.11.2021 | 09:05
01:02
Adana'da fetö operasyonu 8 gözaltı | Video 24.11.2021 | 08:55
09:01
00:14
03:25
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle iş çıkışı trafik kilitlendi | Video 23.11.2021 | 18:18
Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 131 bin içeresinde 655 litre etil alkol ile 3 litre sahte içki ve anason ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki üretiminde kullanılmak üzere yasa dışı şekilde etil alkol ticareti yaparak devleti yüklü miktarda vergi kaybına uğratan ve alkol zehirlenmelerine sebebiyet veren şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalarda, bir şahsın yüklü miktarda etil alkol getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, durdurdukları araçta ve evinde yaptıkları aramalarda, 131 bidon içerisinde toplam 655 litre etil alkol, 120 adet etil alkol etiketi, 3 litre sahte içki ve 25 miligram anason ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.