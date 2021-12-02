Video Yaşam Mersin'de akü hırsızı rahat tavrıyla 'pes' dedirtti | Video
Mersin'de akü hırsızı rahat tavrıyla 'pes' dedirtti | Video

Mersin'de akü hırsızı rahat tavrıyla 'pes' dedirtti | Video

02.12.2021 | 11:14

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Mersin polisi, il merkezinde çeşitli tarihlerde birçok aracın aküsünü çaldığı iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahıslardan birinin tırın aküsünü çalma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında il merkezinde birçok aracın aküsü çalındı. Bunun üzerine şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatan Asayişe Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.E. ve M.Ç. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahısları takibe alan ekipler, şüphelileri akülerle birlikte suçüstü yakaladı.

Ele geçirilen aküler müştekilere teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerden birinin tırın aküsünü çalma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre bisikletiyle olay yerine gelen şahıs, önce bisiklet üzerinde aküyü sökmeye çalışıyor. Bu girişiminde başarısız olan şüpheli, daha sonra bisikletini kenara koyarak aküyü sökmeye çalışıyor. Rahat tavırlarıyla pes dedirten şahıs, yaklaşık 2 dakika içinde aküyü söküyor.

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