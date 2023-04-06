Mersin´de alçı yüklü tırın dorsesi yandı | Video 06.04.2023 | 10:20 Mersin'in Tarsus ilçesinde alçı yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tarsus Ankara Otoyolu Tarsus Damlama mevkiinde Niğde´den Osmaniye´ye alçı yükü taşıyan Yavuz Kaya'nın kullandığı tırın dorsesinde, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkiinde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında maddi hasar oluşurken soruşturma başlatıldı.