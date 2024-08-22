Mersin'de aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı | Video
Mersin polisinin hapis cezasıyla aranan ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlediği operasyonda 41 kişi yakalandı.
Toplamda 41 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çeşitli miktarlarda bonzai, sentetik ecza, metamfetamin,hassas terazi ve 2 adet puyp aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 41 şüpheli işlemleri yapılmak için emniyete götürüldü.
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