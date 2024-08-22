Video Yaşam Mersin'de aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı | Video
Mersin'de aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı | Video

Mersin'de aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı | Video

22.08.2024 | 10:03

Mersin polisinin hapis cezasıyla aranan ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlediği operasyonda 41 kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubelerine bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan, kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslar ile uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de yer aldığı 72 ekipten oluşan 246 polisin eş zamanlı operasyonunda 1 yıl 3 ay ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezası olan 18'i hükümlü 20 şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan 20 şahıstan 9'unun uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 9 ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezası aldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında polis uyuşturucu madde ticareti yapan 5, kullanan 16 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Toplamda 41 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çeşitli miktarlarda bonzai, sentetik ecza, metamfetamin,hassas terazi ve 2 adet puyp aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 41 şüpheli işlemleri yapılmak için emniyete götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de olaylı gece, kimseye aldırış etmeden silahı ateşledi: 3 yaralı | Video 01:00
Arnavutköy’de olaylı gece, kimseye aldırış etmeden silahı ateşledi: 3 yaralı | Video 22.08.2024 | 10:41
Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçilerin Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:33
Bavullarını alıp yurtdışına kaçmışlardı, suikastçilerin Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.08.2024 | 10:28
Kadına şiddete müdahale etmediği için sosyal medyada eleştirilen şahıs engelli çıktı! | Video 07:23
Kadına şiddete müdahale etmediği için sosyal medyada eleştirilen şahıs engelli çıktı! | Video 22.08.2024 | 10:14
Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu | Video 04:48
Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu | Video 22.08.2024 | 10:10
Mersin’de aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı | Video 01:15
Mersin'de aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı | Video 22.08.2024 | 10:03
Karısını alışverişe gitmek için aldığı otomobilinde kıskançlık tartışmasında öldürmüş! | Video 01:02
Karısını alışverişe gitmek için aldığı otomobilinde "kıskançlık" tartışmasında öldürmüş! | Video 22.08.2024 | 09:55
Işık ihlali yapan kamyonet, 2 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:17
Işık ihlali yapan kamyonet, 2 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 22.08.2024 | 09:49
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video 01:06
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video 22.08.2024 | 09:27
Gasp girişimini engellemeye çalışan marketçi, saldırıya uğradı! Dehşet anları kamerada | Video 03:51
Gasp girişimini engellemeye çalışan marketçi, saldırıya uğradı! Dehşet anları kamerada | Video 22.08.2024 | 08:54
Sarıyer’de 4 katlı binanın çatısında yangın | Video 02:30
Sarıyer’de 4 katlı binanın çatısında yangın | Video 22.08.2024 | 08:45
Kadıköy’de makas atan otomobil ticari taksiye çarptı: 1 yaralı | Video 01:46
Kadıköy'de makas atan otomobil ticari taksiye çarptı: 1 yaralı | Video 22.08.2024 | 08:50
Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı | Video 01:57
Rize'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı | Video 22.08.2024 | 08:45
Üsküdar’da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 1 yaralı 03:34
Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 1 yaralı 22.08.2024 | 08:28
Kızılcahamam’da başlayan Gerede’deki orman yangını 13 saattir devam ediyor 04:54
Kızılcahamam'da başlayan Gerede'deki orman yangını 13 saattir devam ediyor 22.08.2024 | 08:28
Adıyaman’da patlayan elektrik hattı karanlığı aydınlattı! O anlar kamerada... 03:18
Adıyaman’da patlayan elektrik hattı karanlığı aydınlattı! O anlar kamerada... 22.08.2024 | 08:28
İzmir’de asırlık çınar kıraathanede oturanların üzerine devrildi: 2’si ağır 9 yaralı 03:48
İzmir’de asırlık çınar kıraathanede oturanların üzerine devrildi: 2’si ağır 9 yaralı 22.08.2024 | 08:28
Gerede’de çıkan orman yangını hem Ankara’dan, hem de Bolu’dan görülüyor 04:17
Gerede'de çıkan orman yangını hem Ankara'dan, hem de Bolu'dan görülüyor 21.08.2024 | 17:03
Bindikleri taksiyi gasp eden şüpheliler 2 saat sonra yakalandı 00:31
Bindikleri taksiyi gasp eden şüpheliler 2 saat sonra yakalandı 21.08.2024 | 16:24
İstanbul’da vahşice öldürülen müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı... Katillerini kapıda karşılamış! 00:35
İstanbul'da vahşice öldürülen müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı... Katillerini kapıda karşılamış! 21.08.2024 | 16:04
Öldürülen Müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı! | Video 00:35
Öldürülen Müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı! | Video 21.08.2024 | 15:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA