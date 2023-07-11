Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 30 gözaltı | Video 11.07.2023 | 09:56 Mersin'de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kent genelinde 74 şahsı tespit eden ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Dron desteğiyle kent genelinde belirlenen 74 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.Polis, adreslerinde bulunamayan diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.