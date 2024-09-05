Video Yaşam Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 52 kişi yakalandı | Video
Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 52 kişi yakalandı | Video

Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 52 kişi yakalandı | Video

05.09.2024 | 10:42

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 52 kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında önceden belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 52 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de aranan şahıslara operasyon: 52 kişi yakalandı | Video 01:05
Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 52 kişi yakalandı | Video 05.09.2024 | 10:42
Ardahan’da dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü | Video 01:55
Ardahan’da dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü | Video 05.09.2024 | 10:39
372 gün su altında kalan telefonu buldu, tamir edip sahibine teslim etti | Video 04:35
372 gün su altında kalan telefonu buldu, tamir edip sahibine teslim etti | Video 05.09.2024 | 09:38
Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise pes sedirten sözler: Bir içimliği zehir ediyorsunuz | Video 05:13
Uyuşturucuyu atıp kaçan şüpheliden polise pes sedirten sözler: “Bir içimliği zehir ediyorsunuz” | Video 05.09.2024 | 08:53
Karadeniz’de Kastamonu açıklarında oluşan hortumlar kamerada 01:32
Karadeniz'de Kastamonu açıklarında oluşan hortumlar kamerada 05.09.2024 | 08:29
Adana’da silahlı ve EYP’li saldırı kamerada | Video 00:42
Adana'da silahlı ve EYP’li saldırı kamerada | Video 05.09.2024 | 08:41
İstanbul TEM Otoyolu’nda alev topuna dönen otomobil kamerada 01:20
İstanbul TEM Otoyolu'nda alev topuna dönen otomobil kamerada 05.09.2024 | 08:29
Karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların işyerini bastı, önce darp edildi ardından bıçaklandı 00:30
Karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların işyerini bastı, önce darp edildi ardından bıçaklandı 05.09.2024 | 00:59
Müge Anlı’da zehirli üfürükçü cinayeti olayında şok itiraf! Çıplak fotoğraflarımı çekti 05:33
Müge Anlı'da zehirli üfürükçü cinayeti olayında şok itiraf! "Çıplak fotoğraflarımı çekti" 04.09.2024 | 18:13
Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti! O anlar kamerada | Video 04:48
Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti! O anlar kamerada | Video 04.09.2024 | 16:51
Aracında ölü bulunan Tuğba hemşirenin eşiyle düğün öncesi dans videosu ortaya çıktı 00:57
Aracında ölü bulunan Tuğba hemşirenin eşiyle düğün öncesi dans videosu ortaya çıktı 04.09.2024 | 16:23
Yangın çıkan çatı katının sahibi ile komşuları arasında kavga çıktı | Video 00:29
Yangın çıkan çatı katının sahibi ile komşuları arasında kavga çıktı | Video 04.09.2024 | 15:12
Van’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video 01:46
Van'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video 04.09.2024 | 15:06
Müge Anlı’da gündem olmuştu! Üfürükçü hakkında kan donduran suçlamalar: Soyunmamı istedi... | Video 05:34
Müge Anlı'da gündem olmuştu! Üfürükçü hakkında kan donduran suçlamalar: "Soyunmamı istedi..." | Video 04.09.2024 | 13:42
Kurşunların hedefi olan baba ve oğlunun cenazesini kızı teslim aldı | Video 05:32
Kurşunların hedefi olan baba ve oğlunun cenazesini kızı teslim aldı | Video 04.09.2024 | 14:41
Ambulansla otomobilin çarpıştı! Kazada 2’si hemşire 5 kişi yaralandı | Video 01:27
Ambulansla otomobilin çarpıştı! Kazada 2'si hemşire 5 kişi yaralandı | Video 04.09.2024 | 13:48
Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama | Video 00:35
Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama | Video 04.09.2024 | 11:13
Operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 02:12
Operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 04.09.2024 | 12:52
Düzce’de TIR’a çarpan LPG deposu yüklü TIR yandı 00:52
Düzce'de TIR’a çarpan LPG deposu yüklü TIR yandı 04.09.2024 | 13:50
Müge Anlı’daki Mehmet Yörük olayında yeni gelişme! Görgü tanığının sözleri kan dondurdu: Gece yarısına kadar... | Video 04:13
Müge Anlı'daki Mehmet Yörük olayında yeni gelişme! Görgü tanığının sözleri kan dondurdu: "Gece yarısına kadar..." | Video 04.09.2024 | 12:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA