Mersin'de aranan şahıslara şafak operasyonu: 88 kişi yakalandı | Video
Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonunda, 88 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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