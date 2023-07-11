Mersin'de aranan şahıslara yönelik operasyon: 74 gözaltı kararı | Video 11.07.2023 | 08:44 Mersin'de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 74 şahıs hakkında yakalama kararı verilirken, ekiplerin gözaltı işlemleri sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kent genelinde 74 şahsı tespit eden ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Dron desteğiyle kent genelinde belirlenen 74 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, aranan şahısları gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, ekiplerin gözaltı işlemleri devam ediyor.