Mersin'de asayiş operasyonu: 4 gözaltı | Video
Mersin'de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. 27 adreste arama yapılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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