Mersin'de Atatürk büstünü iterek böyle düşürdü | Video 08.12.2024 | 16:18 Mersin'de kimliği belirsiz kişi, muhtarlık binası önündeki Atatürk büstünü iterek düşürdü. Çevredekiler şüpheliye tepki gösterirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtarlık binası önündeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından itilerek düşürüldü. Çevredekiler, şüpheliye tepki gösterip engel olmaya çalıştı. Yaşananlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Saldırgan kişi, kendisine "Polise şikayet edeceğim seni" diyen bir kadına, "Ara polisi" dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi ise büstü kaldırıp yerine koydu.