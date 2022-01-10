Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:58
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu kamerada | Video 10.01.2022 | 13:53
01:05
Defineciler kazdıkları kuyuda böyle yakalandı | Video 10.01.2022 | 13:53
00:11
Farkında olmadan feci kazayı kayda aldı | Video 10.01.2022 | 13:53
00:19
Cemaat namazda, hırsız iş başında | Video 10.01.2022 | 13:53
02:01
04:17
Başkent polisinden dev tarihi eser operasyonu | Video 10.01.2022 | 13:31
01:32
Ümraniye'de İETT otobüsü kazası kamerada | Video 10.01.2022 | 13:33
00:26
02:45
Bursa'da sevgilisiyle tartışan şahıs 13 aracın lastiğini kesti! 10.01.2022 | 13:04
01:56
Mersin'de bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı 10.01.2022 | 09:46
00:44
Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı | Video 10.01.2022 | 12:30
16:11
03:21
Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti | Video 10.01.2022 | 12:30
00:32
Engelli vatandaşa polisten yardım eli | Video 10.01.2022 | 12:30
08:58
Uzmanından Omicron ile üst solunum yolu hastalıkları uyarısı | Video 10.01.2022 | 12:34
02:31
Genç kızın 7. kattan düşmesiyle ilgili 3 kişinin sorguları sürüyor | Video 10.01.2022 | 12:30
00:44
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 10.01.2022 | 11:57
01:36
İstanbul Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı 10.01.2022 | 11:44
09:04
Oğlu öldürülen acılı anne isyan etti! 10.01.2022 | 11:36
Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çakın yolcu otobüsü, bariyerleri kırarak, köprüde asılı kalması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı tatil merkezi olan Kızkalesi'nde meydana geldi. Antalya - Kahramanmaraş seferini yapan Fatih G. yönetimindeki 43 ZE 532 plakalı yolcu otobüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Mintan Deresi üzerindeki köprünün demir bariyerini kıran otobüs, elektrik trafosuna çarparak köprü ile trafo arasında asılı kaldı. 20 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hasar gören trafo nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.