Mersin'de bir araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video

MERSİN'de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada, bölmelere gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri rutin kontroller esnasında şüphe üzerine bir aracı durdu. Araç içerisindekilerin tavırlarından şüphelenen ekipler, arama yaptı. Aramada aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçtaki H.B., M.K. ve V.G. gözaltına alındı.