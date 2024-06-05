Mersin'de bir depoda 27 tabanca ele geçirildi | Video 05.06.2024 | 10:00 Mersin'de silah ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliye ait depoda yapılan aramada, 27 adet seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli yürütülen çalışmada, bir şahsın yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından ele edilen bilgiler doğrultusunda şüpheliye at iş yerinin deposuna operasyon düzenleyen ekipler, seri numaraları kazınmış 27 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Olayla ilgili olarak silah ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö. ile birlikte yanında bulunan C.K. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.