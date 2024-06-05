Mersin'de bir depoda 27 tabanca ele geçirildi | Video
Mersin'de silah ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliye ait depoda yapılan aramada, 27 adet seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak silah ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö. ile birlikte yanında bulunan C.K. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.
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