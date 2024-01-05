Mersin'de bir şahsın evinde çok miktarda tarihi eser ele geçirildi | Video 05.01.2024 | 09:52 Mersin'de bir şahsın evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen 325 adet sikke ile 4 farklı obje ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir şahsın evinde yüklü miktarda tarihi eser olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 325 adet farklı ebatlarda üzerinde figür ve yazıların bulunduğu tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ile 4 adet obje ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konulurken, şüpheli hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.