Video Yaşam Mersin'de bulutların arasından yansıyan gün ışığı şaşırttı | Video
Mersin'de bulutların arasından yansıyan gün ışığı şaşırttı | Video

Mersin'de bulutların arasından yansıyan gün ışığı şaşırttı | Video

06.01.2022 | 08:16

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Mersin'de havanın kapalı olduğu anda bulutların arasından yansıyan gün ışığı muhteşem bir manzara oluşturdu. Vatandaşların şaşkınlığını gizleyemediği anlar kameraya yansıdı.

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