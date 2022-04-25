Mersin'de caminin ses sistemini çalan zanlı kameralara yakalandı | Video

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Mersin’in Silifke ilçesinde, Çarşı Camisi'nden ses sitemi ve çok sayıda malzemeyi çalıp kayıplara karışan hırsız yakalandı. Tutuklanan zanlının elindeki poşetle camiye girip çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan T.S.'nin daha önceden de birçok suçtan kaydı olduğunu tespit edildi. Zanlı zevk edildiği Silifke Adliyesinde tutuklanarak ceza evine gönderildi.