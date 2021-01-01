Mersin'de çocuklarının yaşadığı eve molotof kokteyli atan şahıs ardından kendini ateşe verdi | Video

Mersin'in Tarsus ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada oğullarının yaşadığı eve molotof kokteyli atan C.P. (60), üzerine benzin döküp çakmağı ateşledi. Alevler içinde kalan C.P.'yi polis ekipleri üzerine hortumla su tutarak kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çocukları ile henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık yaşayan C.P., oğulları S.P., H.P. ve E.P.'nin yaşadığı eve geldi. Tarafların birbirlerine küfürler savurduğu olayda eve giren C.P., elindeki molotof kokteylini yakıp yatak odasına attı. Küçük çapta yangının çıktığı evdeki alevler, S.P., H.P. ve E.P. tarafından söndürüldü.



Evde yaşayanlar ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Bir müddet sonra evin çatısına çıkan baba C.P., eline geçirdiği demir parçasıyla güneş enerjisinin camlarını kırdıktan sonra yanında getirdiği benzini üzerine döküp çakmağı ateşledi. Alevler içinde kalan C.P.'yi, olay yerine gelen polis ekipleri hortumla su tutarak kurtardı.



Yüzünde yanıklar oluşan C.P., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.P.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.