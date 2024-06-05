Video Yaşam Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video

05.06.2024 | 09:27

Mersin'de jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütü üyesi 3 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ve Yenişehir ilçeleri sınırlarında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.
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