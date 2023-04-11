Mersin'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 11.04.2023 | 11:20 Mersin'de jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri sorumlu mevkiinde 4 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheliyi tespit etti.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.