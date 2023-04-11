Mersin'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video
Mersin'de jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri sorumlu mevkiinde 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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