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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama | Video

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama | Video

28.05.2024 | 08:45

Mersin polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü ise sınır dışı edildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli bir şekilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik polisin yaptığı çalışmada haklarında geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalıştıkları ve yurtdışına kaçma arayışında olan şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise deport kararı verilerek sınır dışı edildi.

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