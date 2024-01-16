Mersin'de DEAŞ operasyonu | Video 16.01.2024 | 08:33 Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 10 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin, geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt mensubu şahısların illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri belirendi.Elde edilen bilgiler doğrultusunda bu sabah özel harekat polisleri ve dron desteğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerde aramalar yapılırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.