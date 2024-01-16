Mersin'de DEAŞ operasyonu | Video
Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda bu sabah özel harekat polisleri ve dron desteğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerde aramalar yapılırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.
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