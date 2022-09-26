Mersin’de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı | Video

Mersin’de DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan şafak operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İltisaklı kurumlarla yapılan çalışma kapsamında geçmiş tarihlerde yapılan operasyonel çalışmalarda, ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde sicil bilgileri ile DEAŞ terör örgütünün çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra DEAŞ terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen, ayrıca uzun süreli yapılan takip sonucunda terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren 10 şüpheli tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adreslere 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 7 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.