Mersin’de DEAŞ'a operasyon: 2 gözaltı | Video
Mersin’de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi ile örgütün finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, örgüt üyelerine para transfer ettiği iddia edilen O.A.S.A. ve M.A.S.A. belirlendi. Adresleri belirlenen şüphelilere, özel harekat polislerinin desteğiyle şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, dijital malzemeler ve dokümana ele geçildi.
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